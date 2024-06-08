Погода в Одесі 9 червня: чи бути недільному дощу

У неділю, 9 червня 2024 року, в Одесі та Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Повітря подекуди може прогрітися до 31°С.
Такий прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 9 червня
В Одесі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, вдень південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 18-20°С, вдень 26-28°С тепла.
Температура морської води 22-23°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 9 червня
По Одеській області завтра прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, вдень південно-західний 5-10 м/с.
Температура вночі 16-21°С, вдень 26-31°С.
На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.
Фото Марії Котової