Погода в Одессе 9 июня: быть ли воскресному дождю

Завтра, в воскресенье, 9 июня 2024 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Воздух местами может прогреться до 31°С.
Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 9 июня
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, днем южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 18-20°С, днем 26-28°С тепла.
Температура морской воды 22-23°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 9 июня
По Одесской области завтра прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, днем южный 5-10 м/с.
Температура ночью 16-21°С тепла, днем 26-31°С.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Фото Марии Котовой