Погода в Одесі 8 вересня: яким буде кінець робочого тижня

Погода в Одесі 6 вересня: без опадів, але вітряно Сьогодні, 6 вересня, в Одесі та області очікується хмарна погода з проясненнями. Але без опадів. Також в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів прогнозують вітер північно-східного напрямку до 14 м/с. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 5 вересня: чи почала осінь вступати у свої права? В Одесі та області завтра, 5 вересня, за даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів протягом дня очікується мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують. В області вночі можливі пориви вітру до 17 м/с. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 4 вересня: чи оптимістичний прогноз на понеділок У понеділок, 4 вересня 2023 року, в Одесі та Одеській області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Опадів не передбачається, а стовпчики термометрів вдень також досягатимуть 29-31°С зі знаком «плюс». Такий прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ