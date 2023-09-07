Погода в Одесі 8 вересня: яким буде кінець робочого тижня

Сьогодні, в п’ятницю, 8 серпня, в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів прогнозують в Одесі та області мінливу хмарність, але без опадів. Також потроху холоднішає море.
Прогноз погоди в Одесі 8 вересня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 15-17°C, вдень 24-26°C.
Температура морської води 22-23°C.
Прогноз погоди в Одеській області 8 вересня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 14-19°C, на півночі 9-11°C, вдень 23-28°C.
На автошляхах області видимість добра.