Погода в Одессе 8 сентября: каким будет конец рабочей недели

Сегодня, в пятницу, 8 августа, в Гидрометцентре Черного и Азовского морей прогнозируют в Одессе и области переменную облачность, но без осадков. Также понемногу остывает море.
Прогноз погоды в Одессе 8 сентября
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Ночью 15-17°C, днем 24-26°C.
Температура морской воды 22-23°C.
Прогноз погоды в Одесской области 8 сентября
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 14-19°C, на севере 9-11°C, днем 23-28°C.
На автодорогах области видимость добра.