Погода в Одесі 6 вересня: без опадів, але вітряно

Сьогодні, 6 вересня, в Одесі та області очікується хмарна погода з проясненнями. Але без опадів. Також в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів прогнозують вітер північно-східного напрямку до 14 м/с.
Погода в Одесі 6 вересня
Хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°C.
Температура морської води 24–25°C.
Погода в Одеській області 6 вересня
Хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°C.
На дорогах області видимість гарна.