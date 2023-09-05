Погода в Одессе 6 сентября: без осадков, но ветрено

6 сентября в Одессе и области ожидается облачная погода с прояснениями. Но без осадков. Также в Гидрометцентре Черного и Азовского морей прогнозируют ветер северо-восточного направления до 14 м/с.
Погода в Одессе 6 сентября
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Ночью 17-19°C, днем 27-29°C.
Температура морской воды 24–25°C.
Погода в Одесской области 6 сентября
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Ночью 14-19°, днем 25-30°C.
На дорогах области видимость хорошая.