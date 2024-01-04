Погода в Одесі 5 січня: прогноз синоптиків на п’ятницю

Погода в Одесі 3 січня: чи чекати повернення заморозків У середу, 3 січня, за прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі та області очікується хмарна погода без істотних опадів. В Одесі прогнозую ть температуру вночі 2-4°С тепла, вдень 7-9°С тепла. В області вночі від 1°С морозу до 4°С тепла, вдень 5-10°С тепла. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі: прогноз на 2 січня Завтра, 2 січня, за прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі та Одеській області очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. На автошляхах області вночі місцями димка, видимість 1-2 км. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ