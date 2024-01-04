Погода в Одесі 5 січня: прогноз синоптиків на п’ятницю

Завтра, 5 січня, в Одесі та області очікується хмарна погода з проясненнями. Але вночі у місті та області очікується невеликий дощ. За прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в регіоні зберігатиметься плюсова температура.
Прогноз погоди в Одесі 5 січня
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ.
Вітер вночі західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 3-5°С тепла, вдень 8-10°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області 5 січня
Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ.
Вітер вночі західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 1-6°С тепла, вдень 7-12°С тепла.
На автошляхах області вночі місцями димка, видимість 1-2 км.