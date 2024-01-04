Погода в Одессе 5 января: прогноз синоптиков на пятницу

Погода в Одессе 4 января: что прогнозируют синоптики на четверг По прогнозам синоптиков, завтра, 4 января, в Одессе и области ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Температура колеблется от 0-5 ° С тепла ночью и до 7-12 ° С тепла днем. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 3 января: ждать ли возвращения заморозков В среду, 3 января, по прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе и области ожидается облачная погода, без существенных осадков. В Одессе прогнозируют температуру ночью 2-4°С тепла, днем ​​7-9°С тепла. В области ночью от 1°С мороза до 4°С тепла, днем ​​5-10°С тепла. ПОДРОБНЕЕ