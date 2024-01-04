Погода в Одессе 5 января: прогноз синоптиков на пятницу

Завтра, 5 января в Одессе и области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в городе и области ожидается небольшой дождь. По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в регионе будет сохраняться плюсовая температура.
Прогноз погоды в Одессе 5 января
Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь.
Ветер ночью западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 3-5°С тепла, днем 8-10°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области 5 января
Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь.
Ветер ночью западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-6°С тепла, днем 7-12°С тепла.
На дорогах области ночью местами дымка, видимость 1-2 км.