Погода в Одесі 4 вересня: спека спадає?

Завтра, у середу 4 вересня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається хмарна погода з проясненнями. Суттєвих опадів синоптики не прогнозують, а денна температура повітря починає поступово знижуватись.
Прогноз погоди в Одесі на 4 вересня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра в Одесі мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північний, 7-12 м/с.
Температура вночі 19-21°С, вдень 23-25°С.
Температура морської води 23-24°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 4 вересня
По Одеській області очікується мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер північний, 7-12 м/с.
Температура вночі 17-22°С, вдень 23-28°С.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Марії Котової