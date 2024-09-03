Погода в Одессе 4 сентября: жара спадает?

Завтра, в среду 4 сентября 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится облачная погода с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, а дневная температура воздуха начинает постепенно снижаться.
Прогноз погоды в Одессе на 4 сентября
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в Одессе переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 19-21°С, днем 23-25°С.
Температура морской воды 23-24°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 4 сентября
По Одесской области ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 17-22°С, днем 23-28°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой