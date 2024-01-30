Погода в Одессе 31 января: ожидается плохая видимость на дорогах

Погода в Одессе: будет ли тепло 30 января Завтра, 30 января 2024 года, в Одессе и области ожидается прохладная погода без существенных осадков. По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ветер также будет умеренным – 3-8 м/с. ПОДРОБНЕЕ

Погода 28 января: что пророчат синоптики одесситам По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 28 января 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится преимущественно облачная погода с небольшими прояснениями. Существенных осадков не предвидится. ПОДРОБНЕЕ