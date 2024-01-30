Погода в Одессе 31 января: ожидается плохая видимость на дорогах

Ночью и утром 31 января 2024 года ожидается туман. Видимость на дорогах всего 200-500 м. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе и области облачно, без существенных осадков.
Прогноз погоды в Одессе 31 января
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.
Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
Температура ночью 1-3 ° С мороза, днем 5-7 ° С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области 31 января в Одесской области
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.
Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
Температура ночью 1-6 ° С мороза, днем 2-7 ° С тепла.
На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.