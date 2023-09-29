Погода в Одессе 30 сентября: будет ли в субботу тепло?

В субботу, 30 сентября, в Одессе и области ожидается переменная облачность без осадков. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, воздух днем прогреется до +28°C в городе и до +30°C в области.
Прогноз погоды в Одессе 30 сентября
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Ночью 15-17°C, днем 26-28°C.
Температура морской воды 20-21°C.
Прогноз погоды в Одесской области 30 сентября
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Ночью 12-17°C, днем 25-30°C.
На автодорогах области видимость хорошая.