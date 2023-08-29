Погода в Одесі 30 серпня: коли стане прохолодніше?

Погода в Одесі 29 серпня: знову стає спекотніше За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у вівторок, 29 серпня 2023 року, в Одесі та Одеській області очікується знову підвищення температури до 35-37 градусів вище нуля (вдень), буде стояти суха погода. Опадів не передбачається. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 27 серпня: можливий невеликий туман За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 27 серпня 2023 року, в Одесі та Одеській області утримається суха та спекотна погода. Опадів не очікується, але зранку можливий невеликий туман. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ