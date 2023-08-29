Погода в Одесі 30 серпня: коли стане прохолодніше?

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у середу, 30 серпня 2023 року, в Одесі та Одеській області очікується спекотна погода – до 35 градусів вище нуля (вдень), буде стояти суха погода. Опадів не передбачається.
Прогноз погоди в Одесі 30 серпня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 23-25°С, вдень 27-29°С.
Температура морської води 24-25°С.
Прогноз погоди на Одещині 30 серпня
Мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 20-25°С, вдень 27-32°С.
На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Фото Марії Котової