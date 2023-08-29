Новини Одеси та Одеської області

Погода в Одесі 30 серпня: коли стане прохолодніше?

Погода в Одесі 30 серпня: коли стане прохолодніше?

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у середу, 30 серпня 2023 року, в Одесі та Одеській області очікується спекотна погода – до 35 градусів вище нуля (вдень), буде стояти суха погода. Опадів не передбачається.

Прогноз погоди в Одесі 30 серпня

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 23-25°С, вдень 27-29°С.

Температура морської води 24-25°С.

Прогноз погоди на Одещині 30 серпня

Мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 20-25°С, вдень 27-32°С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Фото Марії Котової

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