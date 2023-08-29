Погода в Одессе 30 августа: когда станет прохладнее?

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 30 августа 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается жаркая погода — до 35 градусов выше нуля (днем) будет стоять сухая погода. Осадков не предполагается.
Прогноз погоды в Одессе 30 августа
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 23-25°С, днем 27-29°С.
Температура морской воды 24-25°С.
Прогноз погоды на Одесской области 30 августа
Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 20-25°С, днем 27-32°С.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Фото Марии Котовой