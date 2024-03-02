Новини Одеси та Одеської області

Погода в Одесі 3 березня: потеплішає чи похолодає?

Погода в Одесі 3 березня: потеплішає чи похолодає?

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 3 березня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається хоч і хмарна, але тепла та трохи вітряна погода без опадів.

Прогноз погоди у Одесі на 3 березня

В Одесі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 3-5°С тепла, вдень 7-9°С тепла.

Прогноз погоди на 3 березня в Одеській області

По Одеській області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-5°С тепла, вдень вона підніметься до 7-12°С тепла.

На дорогах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Фото Олександра Бурлака

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