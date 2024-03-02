Погода в Одессе 3 марта: потеплеет или похолодает?

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 3 марта 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится хоть и облачная, но теплая и немного ветреная погода без осадков.
Прогноз погоды в Одессе на 3 марта
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 3-5°С тепла, днем 7-9°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 3 марта
По Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-5°С тепла, днем она поднимется до 7-12°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Фото Александра Бурлака