Погода в Одесі 29 січня: очікується північний вітер

У понеділок, 29 січня 2024 року, в Одесі та Одеській області буде хмарно з проясненнями. Можливий сильний північний вітер.
Такий прогноз синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 29 січня
В Одесі хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 1°С морозу до 1°С тепла, вдень 1-3°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 29 січня
В Одеській області хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликі опади, вдень без істотних опадів.
Вітер північний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 4°С морозу до 1°С тепла, вдень 0-5°С тепла.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Олександра Бурлака