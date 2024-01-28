Погода в Одессе 29 января: ожидается северный ветер

Завтра, в понедельник, 29 января 2024 года, в Одессе и Одесской области будет облачно с прояснениями. Возможен сильный северный ветер.
Таков прогноз синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 29 января
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 1°С мороза до 1°С тепла, днем 1-3°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 29 января
По Одесской области облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки, днем без существенных осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 4°С мороза до 1°С тепла, днем 0-5°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Александра Бурлака