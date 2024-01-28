Погода в Одессе 29 января: ожидается северный ветер

Погода 28 января: что пророчат синоптики одесситам По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 28 января 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится преимущественно облачная погода с небольшими прояснениями. Существенных осадков не предвидится. ПОДРОБНЕЕ