Погода в Одессе 29 апреля: будет ли теплым понедельник

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 29 апреля 2024 года, в Одессе и Одесской области будет облачно с прояснениями, а воздух днем прогреется до 22-23°С.
Прогноз погоды в Одессе на 29 апреля
В Одессе в понедельник переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 11-13°С тепла, днем она поднимется до 20-22°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 29 апреля
По Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-17 м/с.
Температура ночью 8-13°С, днем 18-23°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.