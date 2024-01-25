Погода в Одесі: 26 січня очікуються опади

У п’ятницю, 26 січня, в Одесі та області прогнозуються невеликі опади, вітер північно-західний, 9-14 м/сек, денна температура до 5°С тепла.
Про це інформує Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі 26 січня
За прогнозами синоптиків, завтра в Одесі буде хмарно, можливі невеликі опади.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі та вдень 2-4°С тепла.
Погода в Одеській області 26 січня
По області буде хмарно. Невеликі опади.
Вночі та вранці місцями ожеледиця.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі та вдень 0-5°С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями ожеледиця, димка, видимість 1-2 км.