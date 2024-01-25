Погода в Одесі: 26 січня очікуються опади

Погода в Одесі: чи похолодає в понеділок 22 січня Завтра у понеділок. 22 січня 2024 року в Одесі та Одеській області утримається хмарна погода. Уночі можливий невеликий мороз, а вдень повітря прогріється до плюсової позначки. Опадів синоптики не прогнозують. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ