Погода в Одессе: 26 января ожидаются осадки

Погода в Одессе: станет ли холоднее в понедельник 22 января Завтра, в понедельник. 22 января 2024 года в Одессе и Одесской области сохранится облачная погода. Ночью возможен небольшой мороз, а днем воздух прогреется до плюсовой отметки. Осадков синоптики не прогнозируют. ПОДРОБНЕЕ