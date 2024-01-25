Погода в Одессе: 26 января ожидаются осадки

В пятницу, 26 января, в Одессе и области прогнозируются небольшие осадки, ветер северо-западный, 9-14 м/с, дневная температура до 5°С тепла.
Об этом информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 26 января
По прогнозам синоптиков завтра в Одессе будет облачно, возможны небольшие осадки.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью и днем 2-4°С тепла.
Погода в Одесской области 26 января
По области будет облачно. Небольшие осадки.
Ночью и утром местами гололедица.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью и днем 0-5°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами гололедица, дымка, видимость 1-2 км.