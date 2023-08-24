Погода в Одесі 25 серпня: спека трошки відступає, на Одещині – місцями дощі

Спека днями дещо відступить і Одещиною пройдуть невеличкі дощі. щоправда, спаде спека всього на кілька градусів, але все одно буде переноситися набагто легше, – такий прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів на п’ятницю, 25 серпня 2023 року.
Прогноз погоди в Одесі 25 серпня
Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер вночі західний, вдень північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 20-22°С, вдень 28-30°С.
Температура морської води 25-26°С.
Прогноз погоди на Одещині 25 серпня
Мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, гроза.
Вдень без істотних опадів.
Вітер вночі західний, вдень північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 16-21°С, вдень 28-33°С.
На автошляхах області видимість добра.