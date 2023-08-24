Погода в Одессе 25 августа: жара немножко отступает, в Одесской области — местами дожди

Жара на днях несколько отступит и по Одесщине пройдут небольшие дожди. правда, спадет жара всего на несколько градусов, но все равно будет переноситься гораздо легче, — таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей на пятницу, 25 августа 2023 года.
Прогноз погоды в Одессе 25 августа
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер ночью западный, днем северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 20-22°С, днем 28-30°С.
Температура морской воды 25-26°С.
Прогноз погоды на Одесской области 25 августа
Облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, гроза.
Днем без существенных осадков.
Ветер ночью западный, днем северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 16-21°С, днем 28-33°С.
На автодорогах области видимость добра.