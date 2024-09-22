Погода в Одесі 23 вересня: бабиному літу – бути?

За прогнозами синоптиків, завтра, у понеділок, 23 вересня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується малохмарна погода без опадів. Повітря вдень прогріється до 25-27°С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 23 вересня
В Одесі завтра хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 14-16°С, вдень 23-25°С.
Температура морської води 19-20°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 23 вересня
По Одеській області мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 11-16°С, вдень 22-27°С.
На автошляхах області видимість добра.