Погода в Одессе 23 ноября: одесситов ожидает морозное утро

В четверг, 23 ноября, одесситов ждут заморозки — столбики термометров ночью опустятся до 1-3°C. А на севере Одесской области ожидается до 6°C мороза. Также, по прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в области завтра ожидаются порывы ветра до 15-17 м/с.
Прогноз погоды в Одессе 23 ноября
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер ночью северный, днем юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-3°C мороза, днем 5-7°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области 23 ноября
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами гололедица.
Ветер ночью северный, днем юго-западный, 9-14 м/с, во второй половине дня местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 1-6°C мороза, днем 2-7°C тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами гололедица, видимость хорошая