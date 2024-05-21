Погода в Одесі 22 травня: майже літо?

За даними синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у середу, 22 травня 2024 року, в Одесі та Одеській області буде майже по-літньому тепло та сухо. Вдень стовпчики термометрів подекуди можуть піднятися до 24-27°С.
Прогноз погоди в Одесі на 22 травня
В Одесі завтра мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 12-14°С, вдень 22-24°С тепла.
Температура морської води 16-17°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 22 травня
По Одеській області очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 10-15°С, вдень повітря прогріється до 22-27°С.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Фото Марії Котової