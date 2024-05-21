Погода в Одессе 22 мая: почти лето?

По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 22 мая 2024 года, в Одессе и Одесской области будет почти по-летнему тепло и сухо. Днем столбики термометров местами могут подняться до 24-27°С.
Прогноз погоды в Одессе на 22 мая
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 12-14°С, днем 22-24°С тепла.
Температура морской воды 16-17°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 22 мая
По Одесской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 10-15°С тепла, днем воздух прогреется до 22-27°С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Фото Марии Котовой