Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 22 мая: почти лето?

Погода в Одессе 22 мая: почти лето?

По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 22 мая 2024 года, в Одессе и Одесской области будет почти по-летнему тепло и сухо. Днем столбики термометров местами могут подняться до 24-27°С.

Прогноз погоды в Одессе на 22 мая

В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-14°С, днем 22-24°С тепла.

Температура морской воды 16-17°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 22 мая

По Одесской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°С тепла, днем воздух прогреется до 22-27°С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ
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