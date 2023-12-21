Погода в Одесі 22 грудня: чи знадобляться парасольки

Погода в Одесі: прогноз синоптиків на 21 грудня У четвер, 21 грудня, В Одесі та Одеській області буде хмарно з проясненнями. Також за прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, температури нижче нуля завтра в місті та області не очікується. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 20 грудня: чи очікувати мороз в середу За прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, 20 грудня, в Одесі та області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. В Одесі морозу не очікується, в області – до 1°С морозу. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі: яким буде 19 грудня Завтра, 19 грудня, за прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського в Одесі та області буде хмарна погода з проясненнями. Вдень потеплішає – стовпчики термометрів піднімуться до 4-9°C тепла. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 18 грудня: яким буде початок тижня Завтра, 18 грудня, в Одесі та області очікуються невеликі опади. Також за прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра на дорогах області ожеледиця, а вночі та вранці – димка. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ