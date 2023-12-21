Погода в Одесі 22 грудня: чи знадобляться парасольки

У п’ятницю, 22 грудня, протягом в Одесі та області буде хмарно. Також синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів прогнозують протягом дня невеликий дощ. На півночі області на ранок слід очікувати 1°С морозу.
Прогноз погоди в Одесі 22 грудня
Хмарно. Вдень невеликий дощ.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 2-4°С тепла, вдень 5-7°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області 22 грудня
Хмарно. Вдень невеликий дощ.
Вночі та вранці місцями туман.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці місцями пориви, 15-17 м/с.
Температура вночі від 1°С морозу до 4 тепла, вдень 2-7°С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.