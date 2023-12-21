Погода в Одессе 22 декабря: понадобятся ли зонтики

Погода в Одессе: прогноз синоптиков на 21 декабря В четверг, 21 декабря, в Одессе и Одесской области облачно с прояснениями. Также по прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей температуры ниже нуля завтра в городе и области не ожидается. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 20 декабря: ожидать ли мороз в среду По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, 20 декабря, в Одессе и области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В Одессе мороза не ожидается, в области — до 1° мороза. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: каким будет 19 декабря Завтра, 19 декабря, по прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского, в Одессе и области будет облачная погода с прояснениями. Днем потеплеет – столбики термометров поднимутся до 4-9°C тепла. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 18 декабря: каким будет начало недели Сегодня, 18 декабря, в Одессе и области ожидаются небольшие осадки. Также по прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра на дорогах области гололедица, а ночью и утром — дымка. ПОДРОБНЕЕ