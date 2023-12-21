Погода в Одессе 22 декабря: понадобятся ли зонтики

В пятницу, 22 декабря, в Одессе и области будет облачно. Также синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей прогнозируют в течение дня небольшой дождь. На севере области к утру следует ожидать 1°С мороза.
Прогноз погоды в Одессе 22 декабря
Облачно. Днем небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-4°С тепла, днем 5-7°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области 22 декабря
Облачно. Днем небольшой дождь.
Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с, ночью и утром местами порывы, 15-17 м/с.
Температура ночью от 1°С мороза до 4 тепла, днем 2-7°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.