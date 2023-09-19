Погода в Одесі 20 вересня: хмарно та без істотних опадів

Завтра, 20 вересня, в Одесі та Одеській області очікується хмарна погода з проясненнями. За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, істотних опадів не передбачається.
Прогноз погоди в Одесі 20 вересня
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 16-18°, вдень 23-25°C.
Температура морської води 21-22°C.
Прогноз погоди в Одеській області 20 вересня
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°C.
На автошляхах області видимість добра.