Погода в Одессе 20 сентября: облачно и без существенных осадков

Завтра, 20 сентября, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, существенных осадков не предвидится.
Прогноз погоды в Одессе 20 сентября
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 16-18°С, днем 23-25°С.
Температура морской воды 21-22°С.
Прогноз погоды в Одесской области 20 сентября
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 13-18°С, днем 23-28°С.
На автодорогах области видимость хорошая.