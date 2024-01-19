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Погода в Одесі 20 січня: чи очікувати у суботу похолодання

Погода в Одесі 20 січня: чи очікувати у суботу похолодання

У суботу, 20 січня 2024 року, синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів прогнозують похолодання. В Одесі та області уночі та вранці мороз, а вдень повітря прогріється до 1 градуса тепла. Очікуються опади, переважно у вигляді снігу.

Прогноз погоди в Одесі 20 січня

Хмарно. Вночі помірні опади, переважно у вигляді снігу, вдень без істотних опадів.

Ожеледиця. Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі та вдень від 1°С морозу до 1°С тепла.

Прогноз погоди в Одеській області 20 січня

Хмарно. Вночі та вранці помірні опади, переважно у вигляді снігу, вдень місцями невеликі опади. Вночі та вранці місцями ожеледь. Ожеледиця.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі та вдень від 4°С морозу до 1°С тепла.

На автошляхах області ожеледиця, вночі та вранці місцями видимість під час опадів 1-2 км.

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