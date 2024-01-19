Погода в Одессе 20 января: ожидать ли в субботу похолодание

В субботу, 20 января 2024 года, синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей прогнозируют похолодание. В Одессе и области ночью и утром мороз, а днем воздух прогреется до 1 градуса тепла. Ожидаются осадки, преимущественно в виде снега.
Прогноз погоды в Одессе 20 января
Облачно. Ночью умеренные осадки, преимущественно в виде снега, днем без существенных осадков.
Гололедица. Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью и днем от 1°С до 1°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области 20 января
Облачно. Ночью и утром умеренные осадки, преимущественно в виде снега, днем местами небольшие осадки. Ночью и утром местами гололедица.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью и днем от 4°С до 1°С тепла.
На дорогах области гололедица, ночью и утром местами видимость во время осадков 1-2 км.