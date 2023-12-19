Погода в Одесі 20 грудня: чи очікувати мороз в середу

За прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, 20 грудня, в Одесі та області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. В Одесі морозу не очікується, в області – до 1°С морозу.
Прогноз погоди в Одесі 20 грудня
Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 2-4° С тепла, вдень 6-8°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області 20 грудня
Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі від 1°С морозу до 4° С тепла, вдень 4-9° С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.