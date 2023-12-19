Погода в Одессе 20 декабря: ожидать ли мороз в среду

По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, 20 декабря, в Одессе и области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В Одессе мороза не ожидается, в области — до 1° мороза.
Прогноз погоды в Одессе 20 декабря
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-4 ° С тепла, днем 6-8 ° С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области 20 декабря
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 1°С мороза до 4°С тепла, днем 4-9°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.