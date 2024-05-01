Погода в Одесі 2 травня: яким буде передвеликодній четвер

Як інформують синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у четвер, 2 травня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається малохмарна погода без опадів. Вдень стовпчики термометрів можуть досягати позначки +26°С.
Прогноз погоди в Одесі на 2 травня
В Одесі четвер обіцяє бути змінно-хмарним. Без опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 11-13°С, вдень 21-23°С тепла.
Температура морської води 14-15°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 2 травня
По Одеській області прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 8-13°С, вдень 21-26°С.
На автошляхах області видимість добра.