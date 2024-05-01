Погода в Одессе 2 мая: каким будет предпасхальный четверг

Как информируют синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 2 мая 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится малооблачная погода без осадков. Днем столбики термометров могут достигать отметки +26°С.
Прогноз погоды в Одессе на 2 мая
В Одессе четверг обещает быть переменно-облачным. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 11-13°С, днем 21-23°С.
Температура морской воды 14-15°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 2 мая
По Одесской области прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 8-13°С, днем 21-26°С.
На автодорогах области видимость хорошая.