Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 2 мая: каким будет предпасхальный четверг

Погода в Одессе 2 мая: каким будет предпасхальный четверг

Как информируют синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 2 мая 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится малооблачная погода без осадков. Днем столбики термометров могут достигать отметки +26°С.

Прогноз погоды в Одессе на 2 мая

В Одессе четверг обещает быть переменно-облачным. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-13°С, днем 21-23°С.

Температура морской воды 14-15°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 2 мая

По Одесской области прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13°С, днем 21-26°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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