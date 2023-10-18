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Погода в Одесі 19 жовтня: чи принесе шторм опади

Погода в Одесі 19 жовтня: чи принесе шторм опади

У четвер, 19 жовтня в Одесі оголошено штормове попередження. Але попри поривчастий вітер, вдень в Одесі повітря прогріється до 19°C, в Одеській області до 21°C. За прогнозами Гідрометцентру Чорноморського та Азовського морів, завтра очікується мінлива хмарність, без опадів.

Прогноз погоди в Одесі 19 жовтня

Мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південний, 9-14 м/с, у другій половині дня пориви 15-17 м/с.

Температура вночі 8-10°C тепла, вдень 17-19°C.

Прогноз погода в Одеській області 19 жовтня

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, 9-14 м/с, у другій половині дня місцями пориви, 15-17 м/с.

Температура вночі 5-10°C тепла, місцями до 0°C, вдень 16-21°C.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

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