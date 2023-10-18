Погода в Одессе 19 октября: принесет ли шторм осадки

В четверг, 19 октября, в Одессе объявлено штормовое предупреждение. Но, несмотря на порывистый ветер, днем в Одессе воздух прогреется до 19°C, в Одесской области до 21°C. По прогнозам Гидрометцентра Черноморского и Азовского морей, завтра ожидается переменная облачность, без осадков.
Прогноз погоды в Одессе 19 октября
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с, во второй половине дня порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 8-10°C тепла, днем 17-19°C.
Прогноз погоды в Одесской области 19 октября
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, 9-14 м/с, во второй половине дня местами порывы, 15-17 м/с.
Температура ночью 5-10°C тепла, местами до 0°C, днем 16-21°C.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.