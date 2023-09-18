Погода в Одесі: 19 вересня синоптики прогнозують теплу погоду

У вівторок, 19 вересня, синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів прогнозують в Одесі та області теплу погоду без опадів.
Прогноз погоди в Одесі 19 вересня
Хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 15-17°, вдень 23-25°C.
Температура морської води 21-22°C.
Прогноз погоди в Одеській області 19 вересня
Хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 12-17°, місцями до 9°C, вдень 23-28°C.
На автошляхах області видимість добра.