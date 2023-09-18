Погода в Одессе: 19 сентября синоптики прогнозируют теплую погоду

Во вторник, 19 сентября, синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей прогнозируют в Одессе и области теплую погоду без осадков.
Прогноз погоды в Одессе 19 сентября
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 15-17°С, днем 23-25°С.
Температура морской воды 21-22°С.
Прогноз погоды в Одесской области 19 сентября
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 12-17°С, местами до 9°С, днем 23-28°С.
На автодорогах области видимость хорошая.