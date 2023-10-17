Погода в Одессе 18 октября: будет ли солнечной среда?

В среду, 18 октября, в Одессе и области небо будет облачным с прояснениями. Осадков не ожидается. Также по прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ночью в Одессе столбики термометров опустятся до +7°С, а в области местами термометры опустятся -1°С.
Прогноз погоды в Одессе 18 октября
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 7-9°С тепла, днем 13-15°С.
Прогноз погоды в Одесской области 18 октября
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 4-9°С, местами до 1°С мороза, днем 12-17°С.
На автодорогах области видимость хорошая.