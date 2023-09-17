Погода в Одесі 18 вересня: чого чекати від понеділка

У понеділок, 18 вересня 2023 року, в Одесі та Одеській області утримається хмарна погода з проясненнями. Опадів не передбачається. Температура повітря вдень становитиме від 22 до 27°С.
Такий прогноз синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі 18 вересня
В Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 15-17°С, вдень +22+24°С.
Температура морської води 21-22°С.
Прогноз погоди на Одещині 18 вересня
На Одещині хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 12-17°С, вдень 22-27°С тепла.
На дорогах області вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Фото Марії Котової