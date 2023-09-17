Погода в Одессе 18 сентября: чего ждать от понедельника

Завтра, в понедельник, 18 сентября 2023 года, в Одессе и Одесской области сохранится облачная погода с прояснениями. Осадков не предвидится. Температура воздуха днем составит от 22 до 27°С.
Таков прогноз синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе 18 сентября
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 15-17°С, днем 22-24°С.
Температура морской воды 21-22°С.
Прогноз погоды в Одесской области 18 сентября
По Одесской области облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 12-17°С, днем 22-27°С тепла.
На дорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Фото Марии Котовой