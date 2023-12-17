Погода в Одесі 18 грудня: яким буде початок тижня

Завтра, 18 грудня, в Одесі та області очікуються невеликі опади. Також за прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра на дорогах області ожеледиця, а вночі та вранці – димка.
Прогноз погоди в Одесі 18 грудня
Хмарно з проясненнями. Невеликі опади.
Вітер західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 0-2°С тепла, вдень 5-7°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області 18 грудня
Хмарно з проясненнями. Невеликі опади. Вночі та вранці місцями слабкий туман, ожеледиця.
Вітер західний, 9-14 м/с.
Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 3-8°С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці димка, видимість 1-2 км, місцями слабкий туман, видимість 500-1000 м, ожеледиця.