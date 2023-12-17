Погода в Одесі 18 грудня: яким буде початок тижня

Погода в Одесі 17 грудня: чи похолодає в неділю За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 17 грудня 2023 року, в Одесі та Одеській області очікується хмарна погода без істотних опадів, вночі можливий невеликий мороз, а от вдень температура повітря буде «плюсовою». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ