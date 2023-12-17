Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 18 декабря: каким будет начало недели

Погода в Одессе 18 декабря: каким будет начало недели

Сегодня, 18 декабря, в Одессе и области ожидаются небольшие осадки. Также по прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра на дорогах области гололедица, а ночью и утром — дымка.

Прогноз погоды в Одессе 18 декабря

Облачно с прояснениями. Небольшие осадки.

Ветер западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 0-2°С тепла, днем ​​5-7°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области 18 декабря

Облачно с прояснениями. Небольшие осадки. Ночью и утром местами слабый туман, гололедица.

Ветер западный, 9-14 м/с.

Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем ​​3-8°С тепла.

На дорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км, местами слабый туман, видимость 500-1000 м, гололедица.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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