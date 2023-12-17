Погода в Одессе 18 декабря: каким будет начало недели

Погода в Одессе 17 декабря: похолодает ли в воскресенье По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 17 декабря 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода без существенных осадков, ночью возможен небольшой мороз, а вот днем температура воздуха будет «плюсовой». ПОДРОБНЕЕ

На Одессу надвигается новый шторм: какая нас ждет погода В течение суток 14 декабря 2023 по Одессе и области ожидается усиление ветра, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха этим зимним днем местами прогреется до 13°. ПОДРОБНЕЕ