Погода в Одессе 18 декабря: каким будет начало недели

Сегодня, 18 декабря, в Одессе и области ожидаются небольшие осадки. Также по прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра на дорогах области гололедица, а ночью и утром — дымка.
Прогноз погоды в Одессе 18 декабря
Облачно с прояснениями. Небольшие осадки.
Ветер западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-2°С тепла, днем 5-7°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области 18 декабря
Облачно с прояснениями. Небольшие осадки. Ночью и утром местами слабый туман, гололедица.
Ветер западный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 3-8°С тепла.
На дорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км, местами слабый туман, видимость 500-1000 м, гололедица.