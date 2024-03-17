Погода в Одесі 18 березня: не забудьте парасольки

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 18 березня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається тепла, але похмура та туманна погода. Вдень можливий дощ.
Прогноз погоди в Одесі на 18 березня
В Одесі хмарно. Вночі місцями невеликий, а вдень помірний дощ. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер вночі південний, Вдень північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 3-8°С тепла, вдень 8-13°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 18 березня
По Одеській області цей понеділок обіцяє бути хмарним. Вночі, вранці та вдень невеликий дощ.
Вітер південний, удень північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 2-7°С, вдень 7-12°С.
На дорогах області вночі та вранці під час дощу видимість 1-2 км.
Фото Марії Котової