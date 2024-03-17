Погода в Одессе 18 марта: не забудьте зонтики

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 18 марта 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится теплая, но пасмурная и туманная погода. В течение дня возможен дождь.
Прогноз погоды в Одессе на 18 марта
В Одессе завтра облачно. Ночью местами небольшой, а днем умеренный дождь. Ночью и утром местами туман.
Ветер ночью южный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 3-8°С тепла, днем 8-13°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 18 марта
По Одесской области понедельник обещает быть облачным. Ночью, утром и днем небольшой дождь.
Ветер южный, днем северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 2-7°С тепла, днем 7-12°С.
На дорогах области ночью и утром во время дождя, видимость 1-2 км.
Фото Марии Котовой