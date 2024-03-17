Погода в Одессе 18 марта: не забудьте зонтики

Прогноз синоптиков на 16 марта: почти без дождя Завтра, в субботу, 16 марта 2024 года, в Одессе и Одесской области день обещает быть относительно теплым и почти без дождей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 14 марта: прекратится ли дождь Как сообщают синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 14 марта 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится пасмурная и дождливая погода. При этом температура воздуха днем останется на «плюсовой» отметке. ПОДРОБНЕЕ