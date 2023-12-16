Погода в Одессе 17 декабря: похолодает ли в воскресенье

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 17 декабря 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода без существенных осадков, ночью возможен небольшой мороз, а вот днем температура воздуха будет «плюсовой».
Прогноз погоды в Одессе на 17 декабря
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-2°С мороза, днем 2-4°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 17 декабря
По Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшие осадки.
Ветер западный, 9-14 м/с, днем на севере порывы до 15-17 м/с.
Температура ночью 0-5°С мороза, днем 1-6°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.