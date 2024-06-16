Погода в Одесі 17 червня: чи очікується дощ

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 17 червня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається.
Прогноз погоди в Одесі на 17 червня
В Одесі у понеділок прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 17-19°С, а вдень 26-28°С тепла.
Температура морської води 21-22°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 17 червня
По Одеській області очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 14-19°С, вдень вона підніметься до 26-31°С.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Марії Котової